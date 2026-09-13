Monténégro (6)

Autres Insectes

Ou plus exactement "Autres Arthropodes" car les premiers présentés ne sont pas des insectes.

Menemerus semilimbatus

Menemerus semilimbatus est une araignées de la famille des Salticidae. Elle mesure de 6 à 11 millimètres. Elle est facilement reconnaissable à ses couleurs, notamment les zones blanches qui tranchent sur le noir. Ici, on a affaire à un mâle. Elle fréquente les zones sèches, ensoleillées, souvent à proximité des humains ( sur ses constructions), mais aussi les rochers ou des écorces d'arbres. On trouve cette araignée dans les régions autour de la Méditerranée (France, Italie, Balkans, Grèce, Liban, ...) mais aussi Australie et USA où elle a été introduite.

Opilio canestrinii

Opilio canestrinii n'est pas une araignée, mais un Opilion. Si son corps ne fait que de 5 à 9 mm., ses pattes peuvent atteindre plusieurs centimètres. Il fréquente des milieux variés, généralement assez secs et abrités. Il est actif surtout la nuit, se nourrissant principalement de petits arthropodes. Ses couleurs et dessins sont variables.

Opilio canestrinii -détail -

Cette espèce est originaire d'Afrique du Nord, mais, apparue en Italie, elle est en expansion rapide en Europe de l'Ouest, y compris la Grande-Bretagne. Il paraitrait qu'elle est très bien installée en Charente et Haute-Vienne. Habitant à la "frontière" entre les deux, je ne l'ai encore jamais remarquée. À étudier donc.

Parmi les insectes, j'ai rencontré quelques fourmis, mais je n'en ai photographié que deux.

Crematogaster scutellaris

Les Ouvrières de cette petite fourmi ne mesurent qu'entre 3 et 5 mm. Crematogaster scutellaris possède un gastre en forme de cœur et la tête et le mesosoma sont rouges. Les colonies comptent plusieurs milliers d'ouvrières, mais une seule reine. Omnivores, elles exploitent le miellat des pucerons, les nectaires floraux et les cadavres de petite taille. Les nids sont essentiellement dans le bois, sur les arbres ou au sol. parfois dans les murets ou les toitures.

C'est une fourmi commune dans le sud de la France (région méditerranéenne). On la trouve du Portugal aux Balkans et en Afrique du Nord.

Formica lugubris

Formica lugubris, d'une taille comprise entre 4 et 9 mm, se rencontre en montagne en France. En effet, il lui faut des forêts de conifères, car ces fourmis construisent des dômes d'aiguilles pouvant atteindre 1,5 mètre de haut. On l'appelle la fourmi rousse des bois. Elle joue un rôle écologique important en régulant les populations de ravageurs des forêts. Elle n'habite que les zones d'altitude jusque vers 2 000 mètres.

Gasteruption tournieri

Gasteruption tournieri est une guêpe de la famille des Gasteruptiidae. Elle mesure environ 10 mm, plus son long ovipositeur. On la rencontre en été , butinant sur les fleurs d'ombellifères. Sa répartition en Europe est très mal connue.

Deux mouches.

Volucella inanis. Une Syrphidae donc.

Voluucella inanis

À la maison, je vois régulièrement des mouche du Genre Volucella, mais jamais, je n'ai vu celle-ci. Formica lugubris mesure entre 14 et 18 mm de long. Elle fréquente les zones boisées, mais aussi les prairies ou les jardins. On peut l'observer butinant les fleurs. Les larves se nourrissent de déchets dans les nids de guêpes ou de bourdons.

Elle est présente dans une grande partie de l'Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. En France, elle est signalée de nombreuses régions.

La seconde mouche semble être aussi une Syrphidae. Mais à quel genre appartient-elle ? Le seul qui lui ressemble un peu est le genre Baccha. Sans être satisfaisant. Donc mystère... Les recherches continuent.

Pour terminer, quatre coléoptères.

Mylabris variabilis

Mylabris variabilis, le Mylabre inconstant fait partie de la famille des Meloidae (c'est le plus gros des insectes sur la photo). Il mesure de 10 à 20 mm. On le trouve en Europe méridionale, mais aussi en Asie centrale et... en Sibérie ! Il est actif de juin à septembre. Les larves se nourrissent d'œufs de criquets ou parasitent des nids d'abeilles solitaires. Les adultes sont de bons pollinisateurs.

Cetonia aurata

Cetonia aurata est une cétoine. Longue de 14 à 20 mm, elle est active d'avril à octobre. Elle se nourrit de pollen, nectar ou fleur mais aussi de fruits mûrs ou de sève. Les larves (vers blancs) vivent dans le compost ou le bois mort. On la rencontre en Europe, en Asie Mineure et en Afrique du Nord.

Chez moi, c'est Cetonia aurea qui est présente.

Stenurella melanura

Stenurella melanura est un Cerambycidae long d'environ 10 mm (max). Il fréquente les zones avec des arbres feuillus de mai à août. Les larves se développent dans le bois mort ou les souches. Les adultes butinent. Il est présent en France, Allemagne, Pays scandinaves et aussi, apparemment, les Balkans.

Ce petit coléopère est sans équivoque une Chrysomèle. Après, difficile d'en donner le nom. Plusieurs espèces, de la même couleur existent, mais, aucune (de celles trouvées sur Internet) n'a des motifs identiques sur les élytres à ceux de notre spécimen.