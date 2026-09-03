Monténégro (4)

Orthoptères Ensifères

Avant de partir, j'avais trouvé sur un site monténégrin la liste des Orthoptères du pays. À ceci près que le Monténégro est un pays très jeune et que les études sur les populations d'insectes y sont rares. Et donc parcellaires et non exhaustives. D'ailleurs, nous y avons trouvé des espèces non mentionnées.

Neuf espèces d'Ensifères ont été trouvées. D'autres, vivant dans la végétation arbustive, ont été entendues mais pas observées.

L'espèce la plus ouvent observée a été Pholidoptera fallax.

Pholidoptera fallax

Cette sauterelle avait été observée l'an dernier en Albanie. En France, elle n'est présente qu'à l'extrême sud-est, près de la frontière italienne.

Philodoptera dalmatica

Philodoptera dalmatica ne se rencontre que sur la côte adriatique, de Trieste jusqu'en Albanie, de juillet à octobre. Elle affectionne les zones ensoleillées d'altitude (autour de 1000/1500 m),

Quand j'ai découvert cette sauterelle, il y avait le couple. La chambre n'était qu'à dix mètres, mais quand je suis revenu, 30 secondes plus tard, impossible de retrouver le mâle. Dommage.

Philodoptera littoralis

Dernière Pholidoptère, Philodoptera littoralis, la Pholidoptère insubrique, est présente dans les régions orientales de l'Europe. Elle serait absente de France. Elle fréquente les prairies à végétation haute, les garrigues, les buissons.

Platycleis grisea

Platycleis grisea vit principalement dans le Sud de l'Europe, de la France aux Balkans. Elle aime les zones herbacées sèches, les prairies ensoleillées à la végétation éparse.

Autre "régionale de l'étape": Pachytrachis gracilis.

Pachytrachis gracilis

Elle se rencontre principalement dans les Balkans et en Europe du Sud-Est, jusqu'en Bulgarie. Elle fréquente les zones densément végétalisées (buissons, lisières, prairies humides).

Bicolorana bicolor

Bicolorana bicolor, la Decticelle bicolore, se rencontre dans la moitié Est de la France. Elle vit dans une bonne partie de l'Europe, jusqu'en Europe Centrale ou du Sud. Elle fréquente surtout les lisières, les prairies bien ensoleillées.

Decticus verrucivorus

Decticus verrucivorus est un dectique que l'on rencontre dans une bonne partie de l'Europe, plutôt en montagne (jusqu'à 2000 m) dans les prairies et les landes ensoleillées. Elle est protégée dans plusieurs pays européens et est classée vulnérable chez nous.

Pseurodonotus macedonicus

Pseurodonotus macedonicus est une sauterelle des Balkans, décrite pour la première fois au Kosovo. Elle vit dans les milieux rocheux, les éboulis en altitude entre 1000 et 2000 mètres. Je n'ai pas de meilleure photo, l'insecte s'étant échappé dans la végétation dense du sol...

Roeseliana roeselii

Roeseliana roeselii, la Decticelle bariolée, est commune en France, mais aussi dans une grande partie de l'Europe où elle est assez commune.

J'ai mis neuf sauterelles mais j'en ai une autre, non identifiée. Certainement un juvénile. L'identification est déjà difficile pour les adultes, c'est pire pour les larves pour qui l'on manque souvent de documents.