Monténégro (3)

L'étape suivante est sans doute moins connue. C'est le PN Biogradska Gora. Ce parc protège un lac (du même nom) et les forêts alentours. Si le lac est vraiment sympa, ce sont les forêts qui méritent toute notre attention. Elles sont considérées comme faisant partie de très rares forêts primaires d'Europe. Côté insectes, les papillons ne sont pas légions. On en a vu aux quelques endroits découverts et fleuris, en bordure du lac.

Peu d'espèces observées. parmi elles, surtout du tabac d'Espagne ((Argynnis paphia).

Argynnis paphia

Argynnis paphia

Commun aussi chez moi, mais tellement beau.

Commun aussi l'Azuré du Nerprun (Celestrina argiolus) et rencontré partout au Monténégro.

Celestrina argiolus

Celestrina argiolus

Quant aux papillons de "nuit", j'ai décidé de tous les regrouper ici. J'en ai assez peu car, les prendre en photo s'est avéré difficile à cause d'une végétation très dense et parce qu'ils ont la "facheuse" habitude de se cacher au revers des feuilles.

De belles découvertes néanmoins. Deux Zygaenidae.

Zygaena carniolica

Zygaena carniolica, la Zygène du sainfouin ou Z. de la Carniole, a une envergure de 30-35 mm et se rencontre dans une grande partie de l'Europe méridionale et centrale., dont les Balkans. Elle fréquente les prairies calcaires, les pelouses sèches jusqu'à 2000 m d'altitude environ.

Zygaena carniolica

Univoltine, elle vole de juin à août. Comme tous les Zygènes, elle est diurne et butine activement les fleurs, en particulier les Scabieuses comme sur les photos.

Zygaena carniolica

Autre Zygène, Adscita albanica. est uniquement présente dans les Balkans et, en particulier, l'Albanie. D'où son nom. Il est vrai que nous étions très proches de ce pays...

Adscita albanica

Elle fréquente les pentes rocheuses, les prairies pâturées extensivement. Il faut qu'elle puisse y trouver Geranium sanguineum, la plante hôte de sa chenille. Elle vole généralement de fin mai à début juillet.

Hormis les Zygènes, je me suis intéressé aux Crambidae. Avec quelques nouveautés.

Catoptria pinella

Catoptria pinella se rencontre dans une grande partie de l'Europe, y compris en France. Elle fréquente les milieux ouverts et les milieux humides. Elle vole de juin à août. Sa chenille se nourrit sur diverses graminées.

Chrysoteuchia culmella

Chrysoteuchia culmella fréquente les zones humides mais aussi les prairies et les jardins. Elle vole de mai à août et est présente dans une grande partie de l'Europe.

Ce ne sont pas (sauf Adscita albanica) des papillons spécifiques à cette région mais je ne les connaissais pas chez moi.