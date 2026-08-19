Monténégro (2)

(2) PN Durmitor

Direction maintenant sur le PN Durmitor. Nous serons donc beaucoup plus à l'intérieur du pays et avec un environnement plus montagnard. Nous avons beaucoup arpenté les pourtours des lacs glaciaires du Durmitor. Il y en a beaucoup - 18, je crois -.

Nous y avons logiquement rencontré d'autres papillons.

Et d'abord des Hesperidae. Enfin ! Pendant plusieurs jours, on en a vu en quantité, toujours de la même espèce : Hesperia comma

Hesperia comma

Ce n'est certes pas une nouveauté, je le vois souvent dans mon jardin, mais, ça n'empêche pas d'essayer d'en faire des photos sympas.

Hesperia comma

Hesperia comma, la Virgule, est présent dans une grande partie de l'Europe, mais aussi en Sibérie et Mongolie.

Il nous a fallu attendre un dernier petit lac, de petite taille, sans végétation autour, mais une végétation lacustre assez importante, pour découvrir notre seconde espèce d'Hesperidae.

Pyrgus armoricanus

Il y avait plusieurs dizaines de ces papillons sur la grève. Pyrgus armoricanus, appelé le Plain-chant d'Oberthür ou l'Hespérie des potentilles, est présente en France, en Espagne, en Italie, mais aussi les Balkans. Les chenilles se nourrissent sur les potentilles et les alchémilles. Il apprécie les zones ensoleillées et sèches de moyenne altitude. On peut le rencontrer de mai à août.

Pyrgus armoricanus

Si j'ai souvent croisé la route de citrons et de piérides, je n'ai observé que le citron (Gonepteryx rhamni) alors que le citron de Provence et surtout Gonepteryx farinosa de répartition asiatique qui se trouve ici en limite occidentale de sa répartition n'ont, hélas, pas été vus.

Gonepteryx rhamni femelle

J'ai par contre photographié une piéride fort intéressante.

Leptidea juvernica

Espèce recemment découverte, Leptidea juvernica est très proche de L. synapsis et L. reali. Sa détermination est sujette à caution. Au vu de son habitus, j'ai trouvé qu'elle ressemblait plus à L. juvernica que L. synapsis. Mais cela reste ma seule conviction.

Autre papillon.

Hipparchia fagi

Hipparchia fagi, le Sylvandre, trouve dans ces grandes forêts de moyennes altitudes de bonnes conditions de vie. Et, ils étaient nombreux à nous suivre sur les chemins. C'est un papillon qui aime se poser le long des branches, le rendant parfois difficile à voir malgré sa grande taille.

Hipparchia fagi

Autre Nymphalidae observé: un papillon du genre Erebia, ce genre généralement inféodé aux montagnes et représenté par un grand nombre d'espèces très ressemblantes.

Erebia neoridas

Erebia neoridas, appelé le Moiré automnal, a une envergure de plus ou moins 40 mm. On le trouve en Europe centrale et méridionale, notamment les montagnes (Pyrénées, Alpes, Balkans) mais aussi dans les plaines de l'Est.

Erebia neoridas

Il fréquente les pelouses calcaires, les prairies sèches et ensoleillées de 500 à 2500 mètres selon les régions. Il vole de juillet à septembre. Sa chenille se nourrit de diverses graminées.

Dans ce même secteur du Monténégro, nous avons trouvé des nocturnes intéressants, mais qui seront présentés dans un autre article.