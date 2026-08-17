Monténégro (1)

Après l'Albanie l'an dernier, nous voici au Monténégro pour quinze jours. Pays montagneux, nous avons donc passé l'essentiel de nos vacances au-dessus de 1500 mètres. Nous avons découvert quatre Parcs Naturels.

J'avais récupéré avant de partir, la liste des Lépidoptères Rhopalocères du Monténégro. À la lecture de cette liste, on pouvait espérer observer bon nombre d'espèces nouvelles. Voyons ce qu'il en a été.

[ pour trouver cette liste, tapez dans la zone de recherche : "Crvena lista dnevnih leptira Crne Gore".]

(1) Le PN Lovcen

Autour du lac Skadar, dans la campagne, peu de papillons. Il nous aura fallu attendre d'être dans le PN Lovcen pour s'en prendre plein les mirettes.

Le long des entiers, très fleuris, nous marchons littéralement dans un nuage de petits Lycaenidae. Je prends plein de photos, dès que j'aperçois un papillon qui semble différent des autres. On fera le tri plus tard... Résultats.

Aricia agestis

Aricia agestis, le collier-de-corail, est une vieille connaissance. Ici, il vole par dizaines.

Aricia agestis

Il est accompagné par un autre Lycène Polyommatinae: Lysandra corindon - l'Argus bleu nacré.

Lysandra corindon mâle

Ce petit papillon peut voler de mai à octobre, mais surtout de juin à août. Il est essentiellement présent dans le sud et le centre de l'Europe. En France, il est présent dans presque tous les départements.. Mais pas le nôtre !

Lysandra corindon femelle

Autre papillon présent chez nous mais rarement observé: Lycaena (Heodes) tityrus, le cuivré fuligineux.

Lycaena (Heodes) tityrus

Lycaena (Heodes) tityrus

Un autre papillon, le plus souvent observé dans le sud de la France, est fortement présent sur les fleurs: Leptodes pirithous, l'Azuré de la luzerne.

Leptodes pirithous

Leptodes pirithous

Leptodes pirithous

Mais, il y a aussi des nouveautés.

Scolitantides orion

Scolitantides orion, appelé l'Azuré des orpins, peut se rencontrer dans le quart sud-est de la France. La chenille se développe sur les Sedum. Il affectionne les milieux chauds et secs, rocailleux, les prairies sèches. On peut l'observer jusqu'à 1500 m.

Scolitantides orion

Sur les chemins du Parc, ce papillon était peu représenté. On a dû voir moins de cinq spécimens. Peut-être parce qu'on atteigne ses limites altitudinales(?).

Ce n'est pas le cas du papillon suivant. Ils étaient très nombreux et ne passaient pas inaperçus avec leur couleur "chocolat".

Satyrium ilicis

Satyrium ilicis, le Téchla de l'Yeuse, peut se rencontrer dans toute la France. Cependant, je ne l'ai jamais aperçu chez nous. Il aime les milieux boisés de chênes, hêtres ou encore pins. Mais aussi les milieux plus ouverts voir secs : garrigues, lisières, zones calcaires, ...

Satyrium ilicis

A part ces Lycaenidae, aucun Hesperidae n'a été aperçu lors de nos randonnées dans le parc. On a vu quelques Flambé (Iphiclides podalirius) et des Porte-queue (Papilio sp) - il y en a deux possibles (P. machaon et P. alexanor) -.

Côté Nymphalidae, beaucoup de Vanesses Belle-dame (Vanessa cardui). Un papillon nous a intéressé car je ne l'avais pas vu depuis très longtemps: Chazara briseis, l'Hermite.

Chazara briseis

Ce papillon, spécialiste des prairies sèches, habite surtout le sud de la France. Depuis l'an 2000, il a disparu de 65% des territoires qu'il occupait auparavant. C'est l'un des papillons les plus menacés de France!

La chenille se nourrit de graminées qu'on ne trouve que dans ce type de prairies. L'abandon de l'élevage extensif ovin et la fermeture des milieux sont les raisons de sa disparition.

Et c'est dans un tel milieu, au sommet d'une butte que nous avons découvert une vaste zone pâturée par les moutons. On y a croisé de nombreux papillons de cette espèce.

Chazara briseis

En région PACA, il vole de juillet à septembre (une seule génération) dans la zone montagnarde (900 à 1600 m).

Hors de France, on le rencontre en Espagne, en Italie, dans les Balkans et en Turquie.