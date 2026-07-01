La chasse est (encore) ouverte

La chasse ? La chasse photographique aux papillons. Quelques nouveaux. Des "anciens" déjà connus. Et des inconnus toujours pas identifiés.

Commençons par les papillons déjà observés.

Euplagia quadripunctaria

Euplagia quadripunctaria

Euplagia quadripunctaria, l'écaille chinée, est une Erebidae. C'est un papillon commun quoiqu'en petit nombre chez moi. Pour la petite histoire, c'est une star en Albanie. Des milliers de papillons "envahissent" une vallée en été. C'est une zone protégée et très... (trop) touristique !

Scopula ornata

Je trouve ce petit papillon blanc très beau. Scopula ornata est une Geometridae. On l'appelle l'Acidalie (ou phalène) ornée. Je vous l'ai présenté dans un article précédent.

Camptogramma bilineata

Camptogramma bilineata est, lui aussi, admirable avec ses lignes délicates décorant ses ailes. Appelée Brocatelle d'or, elle mérite bien son nom.

Mais il y a aussi des nouveaux.

Chrysoteuchia culmella

Le Crambus des jardins, Chrysoteuchia culmella, est bien sûr, un Crambidae. Il mesure de10 à 15 mm. Présent dans une bonne partie de l'Europe, on le rencontre dans les prairies et les secteurs riches en graminées. L'adulte vole de mai à septembre. Ce petit papillon blanchâtre (le flash en révèle les couleurs) passe sa journée posé le long d'une tige, souvent la tête en bas. Il s'active la nuit venue.

Menophra abruptaria

Menophra abruptaria est un papillon Geometridae ayant une quarantaine de millimètres d'envergure. Présent en Europe du Sud, en Afrique du Nord, mais aussi en Turquie, au Caucase et au Moyen-Orient, il fréquente les régions boisées, les jardins, le maquis jusqu'à 1500 m d'altitude. L'adulte s'observe surtout d'avril à septembre. La chenille se nourrit préférentiellement de lierres, troènes, fraisiers ou ronces.

Timandra comae

Timandra comae, la Timandre aimée ou le Talisman, est une Geometridae. Avec ses 30 mm d'envergure, ses ailes pointues et ses marques, elle est facilement identifiable. On la trouve fréquemment, comme ici, posée à plat dans la végétation basse. C'est une espèce commune en Europe. Elle apprécie les lieux plutôt humides et riches en végétation. Trois générations se succèdent de mai à octobre/novembre. La plante-hôte principale est l'oseille sauvage,mais on la trouve aussi sur d'autres Rumex, sur des renouées ou l'arroche.

Macrothylacia rubi

Sur des feuilles d'arbres, jeunes et de petites tailles, et des ronces, j'ai trouvé ce jour-là de nombreuses chenilles de Macrothylacia rubi, le Bombyx de la ronce. Ce Lasiocampidae est présent dans toute l'Europe moyenne et septentrionale, jusqu'à 1500 m d'altitude. Il fréquente les milieux ouverts, les prairies. Ce grand papillon (60 m d'envergure pour les femelles) ne se nourrit pas à l'état adulte. La chenille mange préférentiellement les feuilles de murier. Le papillon vole en juin/juillet. Mais peut-être un peu plus tard cette année, car les chenilles sont encore bien actives en cette fin juin.

Quant aux inconnus, il me reste 5 ou 6 papillons — surtout des Pyrales - à déterminer. Ci-dessous, la photographie de l'un d'entre eux.