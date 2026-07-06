Dans la lande

Situé en zone océanique (un peu) dégradée, sur sol granitique et à altitudes basses (entre 150 et 200 m), notre environnement est surtout constitué de prairies, bois et rivières. Cependant, il existe sur quelques élévations, souvent très rocheuses, tout un réseau de landes sèches et acides. Celles-ci peuvent être sur granit, schistes ou serpentines. Bien que de tailles modestes (entre deux et quarante hectares), elles sont toutes protégées et gérées par le Conservatoire du Littoral. Il y en a une pas très loin de chez moi.

Cette lande est surtout connue pour abriter une belle population d'un petit criquet spécifique à ce milieu : Chorthippus binotatus - le Criquet des ajoncs-.

Chorthippus binotatus femelle

La femelle est vivement colorée dans les tons de jaunes et de vert. Les pattes postérieures sont d'un rouge vif. Elle mesure de 20 à 30 mm. Toutes les femelles ressemblent peu ou prou à celle-ci.

C'est un criquet relativement farouche et qui, vivant au milieu des ajoncs, n'est pas toujours facile à photographier (ils sont bas et piquent sacrément les bougres, rendant la position souvent très inconfortable !). Chorthippus binotatus est présent dans le tiers ouest du pays du niveau de la mer jusqu'à 900 m d'altitude environ.

Chorthippus binotatus mâle

Le mâle est plus petit (20 mm maximum) que la femelle et il est de couleur plus variable. Exemples.

Chorthippus binotatus mâle

Chorthippus binotatus mâle

Et même quelques individus nettement moins colorés et plus sombres.

Chorthippus binotatus mâle

Chorthippus binotatus n'est pas le seul orthoptère à vivre là. Bien au contraire. Criquets et sauterelles "pullulent". Les Sauterelles rencontrées étaient toutes à des stades larvaires. Ce qui n'était pas le cas de nombre de criquets.

Il est intéressant de noter la distribution spatiale des espèces dans ce milieu. Chorthippus binotatus est le seul à occuper le cœur de la végétation à ajoncs et callunes. Par contre, sur les chemins quasiment dépourvus de végétation, on trouve une espèce classique chez nous qui occupe les milieux secs à végétation rare ou absente : Oedipoda caerulescens, l'oedipode turquoise.

Oedipoda caerulescens

Pour elle aussi, il ne faut pas se fier à la couleur.

Oedipoda caerulescens

Ces deux spécimens ont été trouvés à quelques mètres l'un de l'autre. On reconnaît l'espèce à la couleur des ailes. Vu son nom, elles sont bien sûr (majoritairement) d'un joli bleu.

Les bords de chemins sont peuplés d'un mélange de graminées et parsemés de quelques ajoncs ou bruyères. Plusieurs espèces y cohabitent. Le criquet des pâtures (Pseudochorthippus parallelus) -non photographié, mais aussi Chorthippus albomarginatus, le criquet marginé, Omocestus rufipes - le criquet nori-ébène ou encore Euchorthippus declivus, le Criquet des bromes. La liste n'est pas exhaustive.

Chorthippus albomarginatus

Omocestus rufipes mâle

Euchorthippus declivus

Hormis les Orthoptères, la découverte de quelques espèces, nouvelles ou pas, vivant dans ce milieu.

Une punaise Camptopus lateralis, le Camptote des genêts, de la famille des Alydidae.

Camptopus lateralis

Mesurant une douzaine de millimètres, cette punaise anime les landes, friches ou prairies sèches. Souvent associée aux genêts, mais pas toujours. Elle est présente dans une grande partie de l'Europe.

Deux espèces non encore déterminées - et donc nouvelles. Une araignée et un Lépidoptère.

Ce dernier ressemble beaucoup à un papillon non déterminé et trouvé chez moi ! Affaire à suivre.