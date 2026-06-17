Uloborus walckenaerius

Uloborus walckenaerius est une araignée (presque) extraordinaire, dans le sens où elle diffère des autres. Ce n'est certes pas par la taille qu'elle impressionne : elle ne mesure que de 4 à 6 mm selon le sexe. Mais Uloborus walckenaerius appartient à la famille des Uloboridae. Or les araignées de cette famille présentent la particularité de ne pas être venimeuses.

Généralement cryptiques, en position d'attente, elles allongent leurs pattes antérieures très longues devant elles, les autres étant collées au corps. Elles ressemblent alors à un objet informe : brindille, déchets…

Chez Uloborus walckenaerius, le corps est couvert de poils blancs, ceux de l'abdomen formant des lignes de touffes dressées. Le mâle (pas de photo) est très petit et mince par rapport à la femelle.

Uloborus walckenaerius femelle

Uloborus walckenaerius fréquente les milieux chauds et secs, comme les substrats sableux, les pelouses sèches, les lisières de forêts de pins… Elle établit sa toile dans la végétation basse.

Elle est répandue, mais surtout présente en région méditerranéenne, quoique localisée. Elle est absente de certaines régions du nord de l'Europe et localisée dans d'autres comme en Angleterre. Les adultes sont visibles pendant l'été.

Uloborus walckenaerius femelle

Les Uloboridae forment une toute petite famille d'araignées. Environ 300 espèces sont présentes dans le Monde, mais celles présentes en Europe se compte sur les doigts d'une main.

Amphipyra pyramidea

Appelé la Noctuelle cuivrée (ou du noyer) ou La Pyramide, Amphipyra pyramidea est un papillon de la famille des Noctuidae (Noctuelles). Mesurant entre 40 et 52 mm d'envergure, il fréquente divers milieux forestiers. La chenille polyphage se nourrit sur diverses essences Quercus, Populis, Salix ou encore Carpinus...

Présent dans quasiment toute la France, il semble peu présent chez nous (oreina.org). Il occupe toute l'Europe.

L'adulte est visible de juillet à octobre (mais les premières émergences peuvent avoir lieu dès avril).