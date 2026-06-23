Nouveautés juin 2026

Il y a peu de temps, j'ai trouvé un thécla, Satyrium pruni (le thécla de l'épine noire, qui devrait plutôt s'appeler T. du prunelier) et je me lamentais de ne pas voir de théclas du chêne...

Cette erreur est réparée ! Enfin, à moitié réparée, car celui que j'ai trouvé sur mon salon de jardin était mort. Il était pourtant tout frais.

Quercusia quercus

Voici donc Quercusia quercus. Il mesure 30 à 35 mm d'envergure. On peut le rencontrer dans quasiment toute la France, mais aussi une bonne partie de l'Europe jusqu'en Sibérie et en Asie mineure ou au Maghreb. Il fréquente les lieux peuplés de chênes (beaucoup d'espèces) — forêts, parcs, haies... S'il peut "grimper" jusqu'à 1500 m d'altitude, il m'aime ni les endroits trop chauds, ni les endroits trop froids.

Les chenilles se nourrissent de feuilles de chênes alors que les adultes butinent (buddleias, ronciers, ..) Mais je ne l'ai jamais aperçu sur ces plantes, cependant bien présentes chez moi ! Une à deux générations par an (mai/juin puis août/septembre).

Les chenilles produisent un miellat qui attire les fourmis. Celles-ci, en échange, les protègent des prédateurs.

Voici trois autres photos.

Tettigonia viridissima femelle

Tettigonia viridissima, notre (plus) grande sauterelle verte, chez nous, est bien présente en ce moment et on peut entendre son chant depuis quelques soirs.

Rhagonycha fulva

Rhagonycha fulva est un coléoptère Cantharidae. Un cantharide. Il est tout aussi commun dans notre jardin que d'autres cantharis (Cantharis rubra, C. rustica, etc) mais il est nettement plus petit. Il ne mesure que 8 à 10 mm.

Si les adultes se nourrissent de pollen et de petits insectes, les larves préfèrent les escargots ou les limaces. C'est donc un auxiliaire précieux au jardin. On peut voir l'adulte de juin à août.

Si on parle d'auxiliaires précieux au jardin, les carabes en font partie. En ce moment, on peut rencontrer de grands carabes dont Carabus coriaceus.

Carabus coriaceus

Ses larves sont souvent aperçues dans ce secteur, près de la maison. L'adulte peut mesurer plus de 40 mm. Il est le plus grand de sa famille.

Autre insecte très grand visible en ce moment : le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus). Le mâle ne peut pas être confondu avec un autre insecte mais la femelle pourrait l'être avec la Petite biche (Dorcus parallelipipedus), lui aussi un Lucanidae.

Lucanus cervus femelle

La petite biche est plus plate et possède des mandibules courbées relativement grandes en forme de faux. Elle est généralement d'une stature inférieure à la Lucane cerf-volant femelle -15/35 mm pour la première contre jusqu'à 50 mm pour la seconde-.