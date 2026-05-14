Papillons et araignées du mois

Je vais vous présenter quelques papillons Hétérocères (ou de nuit) et quelques araignées observés en ce début de mois de mai.

Commençons par les araignées. Plutôt de (toutes) petites araignées.

Araniella cucurbilina mâle

Dans un pommier taillé en cordon, une toute petite araignée très colorée. Il s'agit d'un mâle de Araniella cucurbilina, appelée araignée courge ou araignée concombre, appartenant à la famille des Araneidae. Le mâle mesure environ 4 mm. On le trouve un peu partout en France de mai à août. Il installe sa toile, de petite taille, à faible hauteur dans les arbustes. D'ailleurs, à moins de vingt centimètres, à la même hauteur, se tient une femelle.

Araniella cucurbilina femelle

Heliophanus tribulosus femelle

Sur un autre arbuste, un murier, se tient une autre petite araignée. Au premier coup d’œil, on sait que c'est une Salticidae. Heliophanus tribulosus mesure de 3 à 6 mm. Elle est commune en France et se rencontre sur des végétaux bas ou assez bas.

Plus petit, 3 à 4 mm adulte, mais le mien ne mesurait guère plus d'un millimètre, Heliophanus kochii se rencontre surtout dans l'ouest et le sud de la France. Il affectionne les sols nus et pierreux -je l'ai trouvé dans notre rocaille -.

Heliophanus kochii (mâle?)

Micrommata virescens

Micrommata virescens ( famille des Sparassidae) mesure de 8 à 15 mm selon le sexe. On la trouve partout en France, le long des lisières ensoleillées ou les pelouses sèches. Elles sont adultes en mai-juin.

Passons aux Lépidoptères.

Anthophila fabriciana

Anthophila fabriciana appartient à la famille des Choreutidae - une nouvelle famille pour moi -. Mesurant de 1 à 15 mm d’envergure, il fréquente les haies, friches, jardins, lisières forestières où l’on trouve de sorties, plantes hôtes de la chenille. Présent dans une grande partie du Holarctique (régions froides et tempérées de l’Hémisphère Nord), ce papillon vole en journée et butine les fleurs. Lorsqu’il est posé, ses ailes antérieures sont souvent écartées l’une de l’autre. Sa période vol va de mai à octobre.

Epiblema costipunctana

Epiblema costipunctana, l'Épiblémie de la Jacobée, se rencontre de-ci delà en France (voir carte du site Lepinet.fr ci-dessous). Son envergure varie de 13 à 18 m. L’adulte vole de mai à août dans des zones ouvertes, des friches, et, parfois, des prairies où l’on trouve la plante hôte Senecio Jacobaea. Espèce relativement rare car dispersée. Elle appartient à la famille des Tortricidae.

Scopula marginepunctata

Ayant une envergure de 22 à 25 mm, Scopula marginepunctata, de la famille des Geometridae, habite des plaines à la moyenne montagne. Elle fréquente les sites xériques, les éboulis ou les parois rocheuses, jusqu’à haute altitude. Les plantes hôtes sont le thym, l’origan ou le gypsophile. Hormis le dernier, les deux autres sont très communs chez nous. Deux générations en mai et septembre.