La photo du jour

J'ai pour principe de ne pas modifier mes photos. Je m'autorise seulement (elles sont en RAW) à régler la luminosité, le contraste, la netteté et un recadrage est possible.

Mais, cette fois, j'ai transgressé cette règle.

Ce spécimen de Sylvain azuré (Limenitis reducta) était posé sur le sol, à l'ombre. Sans doute le temps frais (15°C) ne lui permettait-il pas d'emmagasiner suffisamment de chaleur pour s'envoler.

J'ai lâchement profité de son immobilité forcée pour le prendre en photo. Au flash.

Limenitis reducta

Mais le sol n'était pas très beau et, de plus, sa couleur gênait la lecture de la photo. Aussi, j'ai décidé de transformer l'arrière-plan en nuances de gris, tout en en atténuant la clarté et la netteté.

A l'ombre les ailes paraissaient noires/marron alors que la lumière du flash en a révélé toute la beauté. En effet, comme d'autres papillons de cette famille, les écailles recouvrant les ailes, par réflexion, nous font apparaitre bleutées des zones qui, sans lumière, sont noires. La couleur doit dépendre de l'angle d'incidence de la lumière. C'est ainsi que tout un camaïeu de bleus et verts colore notre spécimen.

Pour la petite histoire, je l'ai invité ensuite à grimper sur ma main et l'ai déposé sur le chèvrefeuille situé à un mètre de là et qui était au soleil. Quelques minutes plus tard, réchauffé, le sylvain s'est envolé.

Sans doute, avait-il émergé depuis peu et ce n'est pas un hasard de le trouver ici car les chenilles se développent sur le chèvrefeuille...