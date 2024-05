Espèces nouvelles en mai

Quelques espèces nouvelles* observées ces jours-ci dans notre jardin.

(* ne veut pas dire que ces espèces sont arrivées dernièrement dans le jardin mais seulement que je ne les avais pas observées et/ou photographiées auparavant)

Amphimallon majale

Amphimallon majale est un coléoptère du groupe des Hannetons (Famille des Scarabaeidae, sous-famille des Melolonthinae). D'une longueur de 10 à 14mm, ce petit hanneton se rencontre dans les endroits ouverts ou à boisements clairs de toute l'Europe. Comme les autres hannetons, la larve se nourrit de racines variées et si les adultes se rencontrent en journée au sol ou sur la végétation basse, ils ne volent qu'à partir du crépuscule. Le maximum de présence des adultes se situe en juin/juillet.

Planococcus citri mâle

Planococcus citri larve

Planococcus citri est appelé communément la cochenille des agrumes. Bien qu'originaire d’Asie, on la rencontre maintenant un peu partout dans le monde où elle s'attaque à de nombreuses plantes ornementales (ou sauvages selon les régions). C'est un Hémiptère (Homoptère) de la famille des Pseudococcidae.

L'adulte mesure environ 3 mm et est de couleur rose mais recouvert d'une cire blanchâtre. Le mâle se reconnait à ses longs filaments dans la zone postérieure du corps. Les œufs et les larves sont protégés par une masse filamenteuse de cire mais celle de la photo en a été dégagée.

Leur durée de vie est courte ( de 3 jours pour les mâles à quelques semaines pour les femelles) mais les générations se succèdent tant que les températures le permettent.

Harpocera thoracica

Harpocera thoracica est une punaise (Hémiptères - Hétéroptères) de la famille des Miridae. L'adulte mesure de 6 à 7mm et se nourrit en ponctionnant la sève et le pollen des chênes. Parfois, il détruit des œufs d'autres insectes. On la rencontre de mai à mi-juin.

Platystoma seminationis

Platystoma seminationis

Platystoma seminationis est une mouche (Diptères) facilement identifiable de la famille des Platystomatidae. Appelée en français la Platystome des semailles, elle mesure entre 5 et 7mm. Elle est présente dans une bonne partie de l'Europe. Si elle est visible d'avril à octobre, c'est surtout en mai que vous avez le plus de chances de la rencontrer.

Les larves se nourrissent au sol de matières dégradées, de champignons alors que les adultes butinent (pollen et nectar) et participent activement à la pollinisation.

Saltis barbipes

Saltis barbipes est une araignée de la famille des Salticidae (famille facile à reconnaître). Elle se rencontre en Europe du sud mais aussi en Afrique, de l'Afrique du Nord à la Côte d'ivoire, et en Turquie. On la trouve sur des pierres, des murs et ... à l'intérieur des maisons (c'est mon cas). Les mâles mesurent à peine 4mm et les femelles jusqu'à 6mm. L'individu photographié est, a priori, un mâle avec ses couleurs vives.

Pour finir une photo d'une mouche bien connue et commune mais tellement belle avec sa "robe" verte métallisée aux reflets or ou cuivre. Pour autant, il est difficile d'aller plus loin que le nom de genre...

Lucilia sp.

Mouche Lucilia sp de la famille des Calliphoridae. La plus commune du genre est Lucilia sericata, la Lucile soyeuse. Elle joue un rôle important dans la disparition ( la transformation plutôt) des cadavres ... L'adulte butine les plantes, surtout celles dégageant une odeurs de ... charogne!

Notons qu'en médecine, ses larves (stériles) servent à nettoyer les plaies et, en particulier, à éliminer le Staphylocoque doré. Pas mal!